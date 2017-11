Ça nous est tous déjà arrivé. La journée où vous avez un rendez-vous super important et vous devez vous lever au petit matin. Vous vous réveillez (évidemment, en retard), déjeunez, montez à bord de votre voiture, démarrez et une petite lumière apparaît sur votre tableau de bord, comme pour vous narguer : la lumière d’essence. Super! Votre conjoint n’est pas passé à la station d’essence en revenant du boulot hier soir. Vous vous dites alors que vous pourrez vous rendre à votre rendez-vous sans passer faire le plein avant, pour éviter d’être en retard.

Cependant, vous ne savez pas réellement quelle distance vous pouvez parcourir lorsque la petite lumière d’essence allume. En fait, les fabricants automobiles dévoilent très peu d’informations quant à cette donnée pourtant très utile. Ceci est probablement dû au fait que même s’ils en donnaient, ces chiffres ne seraient qu’approximatifs et ne représenteraient pas nécessairement l’autonomie réelle de votre véhicule une fois le témoin lumineux allumé. Puisque l’autonomie d’essence peut grandement varier selon plusieurs facteurs, comme les habitudes et la façon de conduire, les conditions routières et climatiques, le fait de rouler en ville ou sur l’autoroute, etc.

Et comme pour toute chose lorsqu’une information officielle n’est pas disponible, quelqu’un quelque part va s’efforcer de compiler des données pour trouver la réponse à cette question populaire. C’est ce que fait le site web Tank on Empty, compilant les données des utilisateurs qui ont osé tenter l’expérience jusqu’au bout avec leur véhicule. Voici donc un petit aperçu de certains des modèles les plus populaires sur le site web.

Toyota Camry

Ce modèle possède en moyenne une autonomie d’essence de 69,47 km lorsque le signal lumineux s’allume.

Ford Focus

La Focus dispose en moyenne d’une autonomie de 66,73 km une fois la lumière d’essence allumée.

Honda Accord

Ce modèle possède en moyenne une autonomie de 74,01 km une fois le signal lumineux d’essence allumé, ce qui représente la plus grande autonomie de tous les modèles évalués.

Chevrolet Silverado

Avec les données compilées en date d’aujourd’hui sur tankonempty.com, le Silverado est le modèle possédant la plus petite autonomie une fois le voyant lumineux d’essence allumé, soit 54,49 km.

Volkswagen Golf

Ce modèle offrira en moyenne 71,92 km d’autonomie une fois la lumière d’essence allumée.

Pour consulter les données sur votre modèle de voiture, rendez vous sur le site web de Tank on Empty et vous serez un peu plus informés quant à la distance que vous pourrez parcourir la prochaine fois que la petite lumière d’essence tant détestée illuminera votre tableau de bord.