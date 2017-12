Cette année, Le Guide de l’auto a reçu une paire de skis Elan ainsi qu’une planche à neige à l’effigie de Toyo Tires. Et pour l’occasion, on a décidé de les faire tirer. Voilà un concours qui a du mordant!

Pour ce faire, vous devez vous rendre sur notre page Facebook et suivre les indications. Vous n’avez qu’à commenter et aimer cette publication et le tour est joué! Le tirage aura lieu le 5 décembre 2017.

Les noms des gagnants seront publiés sur notre page Facebook. Et si vous désirez obtenir deux fois plus de chances de gagner, rendez-vous sur la page officielle du concours pour remplir le formulaire. Mais attention! Ne tournez pas les coins trop ronds. Un mauvais virage pourrait vous faire trébucher.