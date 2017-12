Après BOOK by Cadillac et Porsche Passport, voilà que Volvo lance son propre service de véhicules sur abonnement. En effet, avec une simple mensualité, on pourra rouler dans un VUS Volvo neuf, frais d’immatriculation, assurances et entretien inclus.

La marque suédoise en a fait l’annonce cette semaine du Salon de l’Auto de Los Angeles, et Volvo Canada a également confirmé l’arrivée prochaine de ce service chez nous. Toutefois, les détails spécifiques et les mensualités n’ont pas encore été divulgués.

Aux États-Unis, on pourra se procurer le tout nouveau VUS sous-compact Volvo XC40 2019 à partir de 600 $ par mois, sur un terme de 24 mois. On n’a qu’à choisir la déclinaison du XC40 désirée sur le site Internet du constructeur, et la mensualité couvrira tous les frais sauf l’essence. Pas de négociation sur le prix, pas de comptant, pas d’extras. Un service à la clientèle et de conciergerie 24/7, y compris l’assistance routière ainsi que l’entretien et la réparation des véhicules, sera mis en place.

Les abonnés disposeront d’une allocation de 15 000 milles (24 000 km) par année, et ils pourront changer de véhicule à partir de la moitié du terme de 24 mois s’ils en ont envie. D’autres modèles Volvo devraient être disponibles avec le service plus tard.

Dès que les détails du service Care by Volvo au Canada se précisent, nous vous tiendrons au courant.