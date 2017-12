J’imagine qu’il arrive à tout le monde de se ramasser avec 25 voitures de collection en trop, sans trop savoir où les entreposer. C’est un beau problème à avoir. Si vous faites partie de ces pauvres individus, pris en otage par un manque d’espace pour vos perles rares, pas de panique! Vous serez soulagés d’apprendre qu’il existe une propriété capable d’avaler votre fortune roulante par l’ouverture d’une seule porte de garage.

Une propriété peu conventionnelle

En fait, cette résidence d’environ 15 000 pi2 actuellement à vendre dans l’arrondissement de Lennoxville, à Sherbrooke, compte pas moins de quatre garages, dont un comprenant un espace pour mécanicien avec un « lift »! Le vaste emplacement pour voitures hautement sécurisé est également chauffé, bien entendu, et comprend même un plateau rotatif, question que vos bagnoles soient le mieux représentées lors de visites d’amis, familles et autres. Pour le moment, la « Batave » comprend plusieurs belles trouvailles, comme entre autres une Lotus Esprit et une mini collection de Toyota Land Cruiser en état salle de montre! On parle vraiment d’un emplacement de rêve pour tout passionné de voitures.

Située sur un terrain de quatre acres, cette gigantesque maison, un triomphe architectural primé, a été la propriété la plus consultée de la semaine dernière sur la plateforme Centris. Elle est actuellement à vendre par la firme immobilière Engel & Volkers pour la modique somme de 2 500 000 $. Il est possible d’obtenir plus d’informations sur la maison en contactant M. David O’Malley, l’agent d’immeuble responsable de cette propriété de rêve.