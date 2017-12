Peu après les récentes acquisitions des marques de commerce et réseaux de franchises Star Auto Glass et GO! Glass & Accessories, bannières situées principalement en Ontario, Uniban Canada, leader dans l’industrie du verre automobile, devient également actionnaire majoritaire de Neuromage détenteur de la marque et des droits de franchise du réseau Docteur Du Pare-Brise (DPB). Avec 55 ateliers à travers la province de Québec, son offre de service se concentre principalement sur la vitre d’auto, le pneu et l’accessoire automobile.

Cette transaction s’inscrit à l’intérieur d’un élan stratégique d’acquisitions visant à accroître leur positionnement de leader dans l’industrie d’après marché automobile au Canada. Issue d’un partenariat de longue date avec Les Entreprises Robert Thibert, cette acquisition émane d’une vision commune d’une industrie changeante.

« Nous sommes très fiers de nous porter acquéreurs d’un réseau d’entrepreneurs dédiés à leur communauté et qui contribuent à l’économie locale du Québec. Cette acquisition a une valeur stratégique pour nous, car elle solidifie notre engagement à faire de nos marques des destinations de choix pour les consommateurs. Nous leur offrons des emplacements bien localisés et des experts qui savent bien les conseiller et les rassurer lorsqu’arrive un sinistre ou vient le temps d’investir sur l’entretien et l’apparence de leur véhicule », mentionne Marc Desmarais, président et chef de la direction chez Uniban Canada et chef de l’exploitation du groupe PH.

« Nous croyons que le modèle d’affaires DPB complémente efficacement l’offre de services des réseaux de franchises d’Uniban et deviendra un modèle populaire pour soutenir les projets d’expansion hors Québec de notre société. Cette acquisition cadre dans l’évolution de notre stratégie d’offrir des solutions d’affaires qui contribuent à la création de valeurs pour nos clients et nos investisseurs, ajoute-t-il. »

« Je suis très fier de céder les reines du réseau Docteur du Pare-Brise à une entreprise canadienne qui partage la même vision et les mêmes valeurs que nous. Je suis certain que cette transaction va permettre au réseau Docteur du Pare-Brise de continuer à croître et de bien performer. » ajoute Christian Thibert, président des Entreprises Robert Thibert. « Par ailleurs, cette transaction permet à Entreprise Robert Thibert Inc de réaligner sa stratégie de croissance sur la distribution de roues, d’accessoires automobiles, de VR, de remorques ainsi que l’outillage à travers l’Amérique du Nord. » poursuit-il.

Uniban opère désormais des réseaux de franchises totalisant plus de 220 ateliers sous les marques VitroPlus, UniglassPlus et Ziebart au Canada ainsi que celles susmentionnées. De plus, Uniban compte un nombre imposant de 300 unités mobiles à travers le pays.