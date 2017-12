Le Volkswagen Microbus est ce véhicule mythique apparu dans les années 50 et que l’on a aussi connu sous le nom de Type 2, Kombi, Transporter et autres appellations selon le pays. Si plusieurs ont pleuré sa disparition, Volkswagen s’apprête à le ressusciter, mais cette fois, le véhicule intéressera beaucoup plus les technophiles que les hippies.

Non seulement le véhicule sera doté des toutes dernières avancées en matière de conduite autonome, mais il deviendra le second modèle 100% électrique commercialisé au sein de la nouvelle famille I.D. de véhicules électrifiés. Assemblé sur la nouvelle plate-forme MEB dédiée à la cause, il portera le nom de I.D. BUZZ et son arrivée est prévue pour 2022, soit deux ans après l’arrivée du I.D. CROZZ, un VUS compact qui deviendra le premier rejeton de la famille VÉ sur notre marché.

Tout comme c’est le cas du véhicule concept, le I.D. BUZZ proposera un ensemble de sièges configurables et un habitacle ultra-moderne. L’ensemble de batteries lithium-ion sera intégré au plancher et le modèle pourra être équipé d’un rouage intégral. La puissance de l’ensemble électrique est estimée à 369 chevaux et l’autonomie devrait se situer au-delà des 400 kilomètres – on parle même de 500 kilomètres. Voilà qui pourrait en faire un véhicule familial intéressant, encore plus si vous décidez de l’utiliser pour de longs voyages lors de vos vieux jours.