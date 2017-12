Le 6 décembre, l’équipe du Guide a été invitée à participer à une conférence de presse à Berthierville. Ne sachant trop la teneur de cette annonce, nous étions prêts à tout! Bien assis sur nos sièges, une voiture de NASCAR derrière nous, on nous a annoncé que le coureur Marc-Antoine Camirand obtiendra un volant lors de la prochaine saison de la série NASCAR Pinty’s prochaine. Une autre fierté québécoise joint le circuit!

Après Alex Tagliani et Andrew Ranger, Camirand rejoint les rares Québécois qui obtiennent une place à chacun des 13 arrêts du circuit. Avec la bonne saison qu’a connue le pilote de Saint-Léonard-D’Aston au Centre-Du-Québec en 2017, on lui a réservé un siège pour la tournée 2018.

Un appui financier important

Comme dans bien des sports, les partenaires financiers sont souvent ce qui fait la différence. Et dans ce cas-ci, c’est l’exception qui confirme la règle. Paillé GM, le plus gros concessionnaire automobile de la marque au Canada, a décidé de supporter Camirand tout au long de la prochaine saison. Ce partenariat permettra à l’athlète québécois de se concentrer sur les 13 courses tant sur le circuit ovale que sur la piste. Il n’aura qu’à se soucier de sa conduite.

En plus de ce nouveau partenaire, Camirand joint les rangs de l’équipe 22 Racing de Scott Steckly qui s’occupera de la mécanique dans sa voiture.

Du côté de l’équipe Paillé, on aurait dit des enfants qui vont jouer au parc. Ce sont des amoureux des sports automobiles qui voient en Camirand un espoir local rayonner dans les grandes ligues. C’est donc d’abord une question de passion.

Un objectif ambitieux

C’est simple, chez l’équipe Camirand, on veut gagner une course sur le circuit NASCAR Pinty’s, la plus importante série de stock-car au Canada. Il est évident qu’un billet vers le championnat est souhaitable, mais chaque chose en son temps. Cela dit, Camirand croit sincèrement en ses chances. Avec un support financier aussi important que celui qui lui est offert cette saison, toutes les chances sont de son côté.

La série NASCAR Pinty’s comprend 13 arrêts dans 5 provinces canadiennes ainsi que le New Hampshire aux États-Unis. Nous suivrons avec intérêt la saison du coureur. Peut-être verrons-nous encore nos Québécois briller cette année!