Cet article est un publireportage présenté par Icar Mirabel

Au Québec, la conduite hivernale peut s’avérer un défi pour bon nombre de conducteurs. Voici un petit guide pour vous aider à traverser l’hiver sans aucune égratignure!

Afin de bien vous préparer à affronter les routes enneigées, sachez que des cours de conduite préventive sont offerts. ICAR Mirabel propose ce type de formation depuis quelques années. Ce cours de deux heures comporte une partie théorique de 30 minutes et une formation pratique au volant d’une voiture sur circuit fermé enneigé de 60 minutes. Donnée par un instructeur professionnel, cette formation est axée sur les situations d’urgence que vous pourriez rencontrer cet hiver. On y apprend notamment à reprendre le contrôle du véhicule en situation de perte d’adhérence et ainsi éviter les sorties de route et les collisions. Exit la technique du pompage des freins, mettez à jour vos compétences grâce à ce cours actuel. Les voitures sont fournies, soyez donc sans crainte pour votre véhicule.

Stephen Foliot, chef instructeur chez ICAR Mirabel rappelle que « les cours sont une excellente façon de se préparer à conduire l’hiver, mais par la suite il ne faut pas oublier d’adapter sa conduite selon les conditions routières ». Gardez vos distances et rappelez-vous les conseils enseignés lors du cours de conduite préventive si vous sentez une perte d’adhérence.

Plusieurs autres précautions peuvent être prises afin d’éviter les mésaventures cet hiver. Assurez-vous de déneiger votre voiture en entier de sorte à avoir une visibilité optimale tout autour de votre véhicule. Vérifiez le niveau de liquide lave-glace avant vos départs, vous ne voudriez pas en manquer durant votre trajet. Finalement, n’oubliez pas les essentiels : une petite pelle, des câbles de survoltage, un grattoir à neige, des bandes antidérapantes et des vêtements chauds seront très utiles en cas de sortie de route.

En combinant une formation de conduite préventive et en faisant preuve de prudence, l’hiver promet d’être sans tracas!

Le cours de conduite préventive est actuellement en promotion à 149 $ au lieu de 249 $, c’est le temps de vous préparer pour l’hiver : https://icarexperience.ca/experiences/autres/conduite-preventive/