La marque Chevrolet a été établie en novembre 1911, et a présenté son premier camion six ans plus tard, le One-Ton 1918. Lors d’un événement média à Dallas, au Texas, soulignant le 100e anniversaire du premier camion de la marque, le constructeur a dévoilé le Chevrolet Silverado 1500 2019 redessiné.

Selon GM, le Silverado est « nouveau de A à Z » et à l’aide de la plus grosse étude de la clientèle jamais effectuée par la compagnie, le camion a été conçu en utilisant les commentaires de plus de 7 000 personnes. Il utilisera plus de matériaux légers tels que l’acier à haute résistance afin de réduire son poids, qui apporte des résultats positifs sur les performances, le comportement routier et l’économie de carburant.

La partie avant de la nouvelle camionnette arbore une grille typiquement Chevrolet – mais plus stylisé – et conserve sa forme généralement carrée. Par contre, on remarque de nouvelles lignes de caractère sur les flancs du camion, dont une qui s’amorce au bout du clignotant avant, plonge légèrement sur la porte avant et poursuit son chemin en ligne droite, tout juste en dessous des poignées, pour terminer sa course sur l’arche de roue arrière. Une deuxième ligne prend naissance au-dessus de la poignée de porte avant et s’étend horizontalement pour rejoindre le feu arrière.

Initialement, huit variantes du Chevrolet Silverado 1500 2019 seront disponibles, y compris une nouvelle version LT Trailboss. Celle-ci inclura la suspension Z71 de la marque avec une garde au sol supplémentaire de deux pouces. Pas de détails sur les motorisations ou autres spécifications techniques, mais comme d’habitude, on peut s’attendre à un moteur V6 ainsi qu’un ou deux V8. Le Silverado effectuera sa première sortie publique au Salon de l’auto de Detroit en janvier – en même temps que celle d’un de ses rivaux, la Ram 1500 2019.