Croyez-le ou non, ça fait déjà quatre ans que le Jeep Cherokee actuel figure sur notre marché. Il était donc temps de lui donner une cure de rajeunissement. Bien que l’édition 2019 de ce VUS compact, qui se situe entre le Compass et le Grand Cherokee dans la gamme Jeep, ne sera dévoilé officiellement qu’en janvier, FCA nous partage tout de même quelques images pour nous tenir en haleine.

Nouveau designer

Le Cherokee actuel se démarquait, non seulement dans le segment des VUS compacts, mais aussi parmi la gamme Jeep, par un design tout à fait radical. On aimait ou on n’aimait pas sa gueule de requin. Pour cette nouvelle déclinaison, le véhicule fut entièrement redessiné par Vince Gallante, la nouvelle recrue de l’équipe de design Jeep. Le jeune homme a déjà quelques succès sous sa plume. Il a été responsable du design du Renegade, du Compass et du tout nouveau Wrangler. Or, le Cherokee 2019 suit dans la même veine et se range vers une allure un peu plus conventionnelle, plus carrée, lui conférant davantage de ressemblances avec son petit frère le Compass. Ceux qui appréciaient l’apparence unique du Cherokee actuel risquent toutefois d’être un peu déçus.

Pour le moment, Jeep ne nous parle de rien par rapport à la mécanique, la plate-forme ni du prix de vente de son Cherokee 2019, mais il sera toujours assemblé sur la plate-forme C-Evo, une architecture qui a été développée en partenariat avec Fiat. Le nouveau Cherokee risque également d’emprunter le tout nouveau moteur quatre cylindres turbo de 2,0 litres du Wrangler.

Le Jeep Cherokee 2019 sera dévoilé au Salon de Detroit 2018 le mois prochain. Nous y serons, en direct, pour vous en dire davantage!