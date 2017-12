Nous venons tout juste de prendre le volant de la toute dernière hybride du constructeur nippon, la Honda Clarity 2018. Pourquoi Honda nous parle-t-il déjà d’une autre berline hybride? Celle-ci, selon ce que nous avons appris ce matin, sera dévoilée au Salon de Detroit le mois prochain sous l’appellation Insight. Pourtant, elle n’était pas discontinuée celle-là? Mais que ce passe-t-il chez Honda?

Remplir ses promesses

L’an dernier, au Salon de New York, lors du dévoilement de la Clarity PHEV, Honda nous avait promis que d’ici 2030, deux tiers de ses ventes consisteraient de véhicules électrifiés. Rappelons-le, jusqu’à récemment, Honda traînait de la patte en matière d’électrification et de véhicules hybrides, il est donc important pour le constructeur de se mettre à jour sur ce plan. Ce qui explique ce double tour de force avec la Clarity et maintenant, cette nouvelle Insight.

Selon Honda, l’Insight 2019, qui rend hommage à la toute première version lancée en 1999, et qui a été la première voiture hybride à être commercialisée en Amérique du Nord, n’est pour le moment rien de plus qu’un prototype. Cependant, elle bénéficiera, selon Honda, de la toute dernière technologie hybride à deux moteurs qu’on retrouve également dans la Clarity, ainsi que la prochaine Accord hybride. Rien n’a encore été dit sur son autonomie, ni si elle sera rechargeable. Toutefois, Honda nous parle d’une berline compacte haut de gamme qui se positionnera entre la Civic et l’Accord.

Nous avons toutefois obtenu quelques images de la part de Honda. Étrangement, elle est plutôt jolie cette nouvelle Insight, contrairement à la Clarity, qui laisse un peu à désirer sur le plan du design. Ce prototype dispose d’une apparence de type « fastback », qui incorpore à la fois des éléments visuels de la Civic et de l’Accord. L’habitacle semble également plutôt réussi, disposant, encore une fois, de ressemblances avec l’Accord.

C’est lors de notre visite au Salon de Detroit 2018 que nous pourrons vous en dire davantage à propos de cette nouvelle hybride.