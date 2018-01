La marque suédoise a récemment ajouté une corde à son arc en matière de véhicules connectés. Du moins, dans les villes de San Francisco et de Seattle – pour l’instant. En effet, les propriétaires de véhicules Volvo dans ces métropoles, millésimés 2015,5 et plus, pourront commander un plein d’essence ou un lavage, peu importe où se situe leur voiture ou VUS.

En collaboration avec les compagnies Filld et STRATIM, Volvo permet à ces utilisateurs de faire effectuer ces deux tâches à l’aide d’une application mobile.

Que ce soit aux petites heures du matin ou durant la journée, que le véhicule soit stationné à la maison ou au travail, une équipe de travail le trouvera et y aura accès afin de compléter la besogne. Évidemment, le propriétaire devra payer des frais pour ce service de conciergerie.

D’autres services s’ajouteront afin de faciliter la vie des clients de Volvo, et de leur faire sauver du temps au cours de leur journée. Ne soyez pas surpris de voir apparaître un tel service de conciergerie chez toutes les marques automobiles, et ce, très bientôt.