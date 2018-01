Le Salon de Detroit 2018 semble déjà être plus intéressant que celui de l’an passé. Rappelons-le, à l’exception une nouvelle Toyota Camry, il manquait de nouveautés excitantes à l’édition 2017 d’un des salons de l’auto les plus importants de l’industrie. Cette année, on nous promet déjà quelques surprises intéressantes, comme celle-ci, le concept Infiniti Q Inspiration.

Plus grosse qu’une Q70?

Ça fait des lunes qu’Infiniti n’a pas eu sa propre grosse berline porte-étendard. Certes, le constructeur japonais dispose actuellement de la Q70, une berline qui fait concurrence à une Série 5 de BMW, mais elle manque le raffinement et le luxe nécessaire pour affronter les BMW Série 7, Mercedes-Benz Classe S et Lexus LS. Il faut remonter à la Q45, vendue entre 1989 et 2006, pour retracer une véritable berline de grand luxe Infiniti.

Quant à la Q Inspiration, elle aura comme but de signaler une nouvelle ère de luxe et de design pour le constructeur, lui permettant enfin de positionner Infiniti comme une grande marque de luxe. Toutefois, si elle était produite de série, serait-elle une remplaçante de la Q70L? Ou une berline plus grosse?

Ce qu’on sait est que la Q Inspiration sera le premier véhicule à être dessiné sous la supervision artistique de Karim Habib, le designer montréalais qui a récemment fait le saut de BMW à Infiniti. Pour le moment, on ne nous montre pas grand-chose, sauf une image rapide de l’arrière de la bagnole, qui révèle une allure style coupé, chose très tendance, rappelant l’allure de l’Audi A7. Si les berlines sont en train de se faire voler leurs ventes par la popularité des VUS, au moins elles deviennent plus stylisées que jamais. Ce concept en est la preuve.

L’Infiniti Q Inspiration sera dévoilée au Salon de Detroit 2018 dans deux semaines, où nous pourrons vous en dire davantage.