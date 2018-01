Les ventes de véhicules neufs ont atteint un nouveau record en 2017, surpassant la barre des deux millions d’unités pour la première fois au Canada. L’engouement pour les véhicules utilitaires se poursuit, et selon la firme Desrosiers Automotive Reports, les camions légers ont connu une hausse des ventes de 8,7%, pour terminer l’année avec une part de 68,6% des ventes totales. Les ventes de voitures ont chuté de 3,4% pour conclure l’année 2017 avec seulement 31,4% des ventes totales de véhicules au pays.

Toutefois, il est bon de préciser que bon nombre de véhicules multisegments, dont certains ne sont pas disponibles avec une transmission intégrale, tels que le Toyota C-HR et le Kia Niro, sont classés dans la catégorie des camions.

Au palmarès des ventes, c’est la camionnette Ford Série F qui remporte le titre de véhicule le plus vendu au Canada, et ce, pour une 52e année consécutive. Un total de 155 290 unités a été vendu. Naturellement, la Série F est également le camion le plus populaire au pays. Quant à la Honda Civic, elle remporte le titre de voiture la plus vendue au Canada pour une 20e année consécutive, avec 69 030 unités écoulées.

