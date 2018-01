Lors de la présentation du Ford F-150 2018 l’an dernier au Salon de Detroit, le constructeur avait annoncé la disponibilité prochaine d’un moteur diesel. Un an plus tard, jour pour jour, voilà que Ford apporte enfin des précisions sur cette nouvelle motorisation, qui sera disponible sur le marché ce printemps.

Il s’agit d’un V6 turbodiesel de 3,0 litres, membre de la famille de moteurs Power Stroke, qui développera 250 chevaux ainsi qu’un couple de 440 livres-pied à partir de 1 750 tr/min. Il sera géré par la boîte automatique à 10 rapports déjà disponible avec d’autres motorisations du F-150, et comprendra aussi un système automatique arrêt/redémarrage.

Selon la marque, à l’aide d’un ventilateur mécanique et deux obturateurs de radiateur, on a porté une attention particulière aux performances du moteur à plus haute température et à plus haute altitude. Avec le V6 turbodiesel, le Ford F-150 2018 serait en mesure de remorquer une charge allant jusqu’à 5 171 kilogrammes (11 400 livres) et une disposerait d’une charge utile de 916 kg (2 020 lb). Les cotes de consommation du V6 Power Stroke ne sont pas encore officialisées, mais aux États-Unis, on s’attend à 30 mi/gallon US sur l’autoroute, selon les calculs de l’EPA, ou environ 7,8 L/100 km.

En comparaison, le Ram 1500 2018 muni du moteur EcoDiesel de 3,0 litres propose une puissance de 240 chevaux ainsi qu’un couple de 420 livres-pied à 2 000 tr/min. Sa capacité de remorquage maximale est de 4 178 kg (9 210 lb) et sa charge utile atteint les 726 kg (1 600 lb). Quant à sa consommation ville/route, elle est fixée à 11,8/8,6 L/100 km (en version 4×2).

Les acheteurs de Ford F-150 2018 pourront commander le moteur turbodiesel dès la mi-janvier, bien que son prix n’ait pas encore été annoncé. Il sera disponible dans les versions Lariat, King Ranch et Platinum, SuperCab ou SuperCrew, 4×2 ou 4×4 pour les consommateurs, et dans toutes les versions pour les flottes commerciales.