C’est lors de la présentation de son nouveau véhicule à pile à combustible au CES 2018, à Las Vegas, que Hyundai aurait échangé avec des médias australiens au sujet d’un projet de supervoiture. Selon le constructeur coréen, il ne travaille pas seulement sur des véhicules propres et autonomes, mais planifie également introduire une voiture de très haute performance d’ici quelques années.

Encore des rumeurs

Pour l’instant, ce ne sont que des pourparlers, mais ça fait quelque temps que Hyundai nous parle d’un potentiel super bolide dans sa gamme. Si Hyundai fabriquait une supervoiture, elle serait sans doute hybride, mais serait-elle vendue sous le nom Genesis, ou Hyundai? Ça, on l’ignore pour le moment.

Avec de grosses têtes actuellement à la tête de l’entreprise, comme Albert Biermann venu de la division M de BMW et Luc Donkerwolke en charge du design, qui a aussi dessiné la Lamborghini Murciélago et la Gallardo, tous les éléments sont en place pour concevoir un vrai bolide. Et Hyundai a déjà « flirté » avec l’idée avec deux concepts, dont la PassoCorto, une superbombe à moteur central, et la HND-9, un coupé sport de luxe.

Lorsque le média australien Drive a interrogé Donkerwolke sur le projet, le designer a confirmé que quelque chose est actuellement « en pleine conception ». C’est ensuite Yang Woong Chul, le vice-président de la recherche et du développement chez Hyundai, qui a confirmé l’intérêt du constructeur à fabriquer sa propre supervoiture à motorisation hybride.

Selon la source en question, Hyundai serait actuellement en train d’étalonner des voitures sport de haut calibre comme la Porsche 911 Turbo et la Lamborghini Huracán à son centre de développement situé à Namyang, en Corée du Sud.

Avec la marque Genesis qui prend de plus en plus crédibilité dans le créneau des voitures de luxe et la division N qui propose une nouvelle ère de performance chez Hyundai, il ne serait pas surprenant de voir apparaître un tel produit dans les années à venir.