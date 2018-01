Après le lancement de la Ford Mustang en 1964, le pilote et homme d’affaires Carroll Shelby n’a pas perdu de temps à créer des versions plus performantes du célèbre Pony Car, vendues chez les concessionnaires Ford.

En 1965, les premières GT350 sont apparues. Elles disposaient du moteur V8 de 289 pouces cubes de la Mustang, mais des modifications ont fait grimper la puissance de 271 à 306 chevaux. En 1966, Shelby a conclu un partenariat avec Hertz Corporation afin de proposer la GT350H, surnommée la Hertz « Rent-a-Racer ». Le public pouvait louer la voiture sport le vendredi soir, la rouler sur une piste durant tout le weekend et la retourner à la compagnie de location le lundi matin. À peu de frais.

Une GT350H particulière a été mise en service en Californie le 19 janvier 1966. Elle était équipée de roues Magnum chromées (104,56 $ US), d’une radio (45,45 $) et d’un servofrein (39,58 $), et sa facture totale montait à 3 865 $ US. La voiture a été achetée par un client privé un an et demi plus tard, et son éventuel deuxième propriétaire l’a modifié avec des composants tels qu’un bouclier et des roues GT350R, d’une nacelle GT350 1965 avec compte-tours et indicateur de pression d’huile, d’un couvercle de soupape, d’un radiateur, d’une barre antiroulis ainsi que d’un aileron Barry Plastiglas.

Le troisième propriétaire de cette GT350H aura été Carroll Shelby lui-même.

La voiture est demeurée dans la collection de Shelby depuis ce temps, et était à l’affiche au Imperial Palace Automobile Collection à Las Vegas. Depuis 2008, elle était à l’affiche chez Shelby Automobiles, également à Vegas, mais sera maintenant mise aux enchères.

La GT350H de Carroll a été remise à ses spécifications originales, mais a conservé ses roues R. Elle sera vendue par la maison Bonhams à Scottsdale le 18 janvier 2018. On s’attend à amasser une somme entre 190 000 $ et 250 000 $ CAN pour la voiture, et elle sera vendue sans prix de réserve. Puisque cette bagnole fut la propriété de M. Shelby, inutile de préciser qu’elle représente une véritable pièce de collection.