C’est avec une fierté évidente que le Groupe ALBI le Géant est heureux de présenter un extraordinaire bilan 2017 caractérisé par une solide et impressionnante dynamique de croissance tant en termes de ventes de véhicules qu’au chapitre du développement d’affaires. En effet, le Groupe confirme une progression de 18.7% de ses ventes totales de véhicules neufs, usagés ou de gros avec ses 44 001 unités vendues en 2017. Avec l’acquisition et l’ouverture de quatre nouvelles concessions, ALBI le Géant consolide sa position de chef de file de l’industrie automobile au Québec en plus de démontrer une stratégie d’affaires gagnante basée sur le respect et la transparence ainsi que le positionnement de la clientèle au centre de ses préoccupations.

La famille ALBI le Géant s’agrandit de façon importante et stratégique

L’ouverture des concessions Nissan et Infiniti à Mont-Tremblant et celle de Volvo à Ste-Agathe ont fait en sorte qu’ALBI le Géant a confirmé solidement sa présence dans la région des Laurentides, un des objectifs d’affaires que le Groupe souhaitait réaliser en 2017. Avec l’ajout de la bannière Genesis à Laval, ALBI le Géant a maintenant le plaisir et l’honneur de rendre accessible la prestigieuse et luxueuse marque à sa clientèle fidèle et toujours grandissante. L’année 2017 a donc été marquée par une expansion tant sur le plan territoriale que de la diversification des marques et des gammes de véhicules et rendue possible par des investissements judicieux et des décisions d’affaires éclairées.

« C’est avec une grande satisfaction que nous voyons nos chiffres de ventes dépasser largement nos attentes. En effet, nous avons atteint notre objectif de ventes que nous nous étions fixé pour 2019. En outre, les acquisitions et démarches d’expansion que nous avons mises en œuvre dans la dernière année viennent bonifier l’offre globale du Groupe de façon remarquable. ALBI le Géant confirme ainsi sa position d’incontournable pour les consommateurs voulant avoir accès au meilleur service à la clientèle, à la meilleure offre diversifiée et aux meilleurs prix. Ces résultats sont également une assurance que notre stratégie d’affaires et notre philosophie ALBI qui repose sur les valeurs de respect, de cœur et de transparence ont contribué sans aucun doute aux incroyables succès du Groupe. Nous sommes confiants que la croissance et l’évolution de l’entreprise demeurent sur la bonne voie et nous entrevoyons les prochaines années avec un optimisme renouvelé », a déclaré Denis Leclerc, président du Groupe ALBI le Géant.

Des positions de tête grâce à des efforts soutenus et un talent certain

Le Groupe ALBI le Géant regorge de fierté avec les résultats incroyables que plusieurs de ses concessions ont obtenus en 2017. Grâce aux efforts soutenus des collègues dynamiques et professionnels qui œuvrent au sein du Groupe, des concessions ALBI peuvent se glorifier de positions enviables en termes de ventes de véhicules tant au Québec qu’au Canada. En effet, ALBI Kia Mascouche reste en position de tête au Canada pour une 8e année consécutive, ALBI Mazda Mascouche et ALBI Hyundai Mascouche sont une fois de plus #1 au Canada alors qu’ALBI Infiniti Mascouche obtient la première place au Québec pour une deuxième année consécutive. ALBI Nissan Blainville a quant à elle terminé en première position au Québec en termes de ventes totales, incluant les parcs.

En 2017, le nombre de véhicules vendus a connu une progression fulgurante dans ces concessions qui récoltent des honneurs bien mérités : ALBI Kia Laval (17%), ALBI Hyundai Laval (47%) et ALBI Mazda Saint-Jérôme (18%). Finalement, ALBI Chevrolet Laval a connu sa meilleure année depuis 2015, année de son acquisition par le Groupe, avec une progression de 17% de ses ventes et ALBI Mazda Laval a dépassé la barre des 1 000 véhicules livrés en 2017 ce qui représente une augmentation de 9% en comparaison à l’année 2016.

« Je suis particulièrement très fier des réalisations que mes collègues ont accomplies en 2017. Grâce à leur dévouement et leur professionnalisme, ils ont permis à de nombreux consommateurs de se procurer les véhicules qui répondent parfaitement à leurs besoins. Nous sommes constamment guidés par un désir de repousser les limites de l’expérience client et les résultats admirables que plusieurs de nos concessions ont obtenus sont l’une des preuves de notre engagement envers la satisfaction complète et entière de notre clientèle qui restera toujours notre plus grande priorité », a conclu Denis Leclerc.