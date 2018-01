C’est la voiture la plus vendue au Canada depuis les 20 dernières années, et pour fêter cet accomplissement, Honda nous propose une édition spéciale de leur Civic 2018.

La Civic SE regroupe bon nombre de caractéristiques d’apparence, de confort et de commodité à un prix attrayant, telles que des jantes en alliage de 16 pouces, un démarreur à distance, un volant gainé de cuir, une clé intelligente, un aileron sur le coffre et, bien sûr, un écusson. Elle obtient aussi tout l’équipement de la Civic LX qui comprend un climatiseur automatique, des sièges avant chauffants et une caméra de recul.

De plus, la Civic SE dispose de la suite d’aides avancées à la conduite Honda Sensing, consistant d’un régulateur de vitesse adaptatif, d’un avertissement précollision frontale avec atténuation de collision, d’un avertissement et d’une prévention de sortie de voie ainsi qu’une atténuation de sortie de route.

Au sein de la gamme, la Honda Civic édition spéciale 2018 se positionne entre les versions LX et EX. Elle est disponible en format berline seulement, avec une boîte automatique à variation continue, à un PDSF de 22 390 $ avant les frais de transport et de préparation.

En réalité, Honda Canada ajoute habituellement une édition spéciale à la plupart de ses modèles lorsque ceux-ci s’approchent de la fin de leur cycle de production. Mais dans ce cas-ci, la Civic SE semble arriver plus tôt, puisque la génération actuelle de la Civic est en vente depuis 2016.