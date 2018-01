Volvo est l’un des constructeurs les plus agressifs à l’heure actuelle en matière d’électrification, notamment avec sa stratégie d’offrir un moteur électrique dans tous ses modèles à compter de 2019.

Bien que ce plan ambitieux mettra l’emphase sur les moteurs électriques et hybrides traditionnels, le constructeur suédois n’entend pas ignorer l’hydrogène comme source d’alimentation. Dans un récent entretien avec le site Drive, le vice-président du marketing et des ventes chez Volvo — Björn Annwall — a indiqué que les systèmes à piles à combustible étaient toujours en développement.

Selon ce dernier, les piles à combustible peuvent servir pour alimenter un moteur électrique de la même façon qu’une batterie lithium-ion, et les différences entre les deux technologies sont ultimement minimes.

Une option possible serait d’utiliser l’hydrogène comme prolongateur d’autonomie. La branche de recherche et développement de Volvo, Powercell, serait en train d’explorer le potentiel d’un système à piles à combustible de 20 kW qui pourrait être ajouté au Volvo XC90 hybride rechargeable afin de fournir davantage d’autonomie en mode électrique et de réduire les émissions polluantes d’un cran.

Cela dit, ce système n’est prévu qu’en 2027 et il reste encore beaucoup d’étapes à franchir avant de voir un système à hydrogène dans un véhicule Volvo.