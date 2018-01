L’hiver apporte son lot de désagréments. En plus des températures glaciales qui feraient même rebrousser chemin à un ours polaire, les déplacements sont plus difficiles. Et que dire de la sapristi de givre qui s’accumule à l’intérieur de votre pare-brise! Savez-vous comment vous en débarrasser? Voici quelques petits trucs.

Un bas rempli de litière à chat

Le givre à l’intérieur de votre pare-brise est causé par un taux d’humidité élevé. Lorsque vous êtes en déplacement et que votre chauffage fonctionne à plein régime, un arrêt immédiat du véhicule cause une chute de température drastique. L’humidité contenue dans votre voiture s’accumule donc sur votre pare-brise et y gèle. Un bas rempli de litière à chat (propre, évidemment!) absorbera l’humidité de votre habitacle, ce qui diminuera le givre accumulé le matin suivant. Il ne suffit que de le placer sur votre tableau de bord une fois à destination et le tour est joué.

Des tapis d’hiver

Effectivement, des tapis en caoutchouc n’absorbent pas la neige, contrairement aux tapis d’été. Ainsi, le taux d’humidité de votre habitacle sera diminué, ce qui se reflètera sur la quantité de givre qui s’accumulera à l’intérieur du pare-brise.

Ouvrir une fenêtre

Une fois arrivé à destination, laissez une fenêtre légèrement ouverte pour la durée de la nuit. Cela vous aidera à évacuer l’humidité dans votre véhicule. Et si vous voulez être encore plus efficace, éteignez votre chauffage quelques minutes avant d’arriver à destination tout en conservant une fenêtre ouverte. Vous vaincrez le givre, parole de scout!