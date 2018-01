Le dernier mois n’a pas été de tout repos pour les Montréalais et leurs déplacements. Les employés de la ville responsables du déneigement des routes primaires et secondaires ont travaillé d’arrache-pied, de jour comme de nuit pour rendre les routes plus praticables. Et en attendant que l’opération déneigement de la Ville de Montréal atteigne sa ruelle, un résident de la métropole a décidé de jouer un tour aux policiers en sculptant une voiture dans la neige fraiche. Le résultat est très amusant!

Simon Laprise, un machiniste et ébéniste de 33 ans est l’auteur de ce coup de génie. Il visait initialement à narguer l’équipe de déneigement, mais il est tombé sur une victime encore plus intéressante! Lors de sa tournée nocturne, un policier a remarqué le véhicule enneigé garé illégalement dans la ruelle. Alors qu’il se dirigeait vers la sculpture, il s’est immédiatement aperçu qu’il allait donner une contravention à un tas de neige.

Conscient de la qualité de la blague, le policier a laissé une note à l’artiste sculpteur où on peut y lire : « Vous avez fait notre soirée ».

Avouons-le, la blague est excellente!