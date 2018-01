Déjà l’un des VUS les plus exclusifs et dispendieux au monde, le Bentley Bentayga aura droit plus tard cette année à une version à moteur hybride rechargeable.

Bien que la majorité — sinon la totalité — de ses propriétaires ne soient probablement pas si inquiets de l’impact de leur véhicule sur l’environnement, un Bentayga PHEV permettra néanmoins à Bentley de respecter les normes en matière d’émissions polluantes tout en rehaussant l’image de l’entreprise.

Le Bentley Bentayga à moteur hybride rechargeable sera dévoilé au Salon de l’auto de Genève en mars prochain. Pour le moment, on ignore les spécifications de son moteur, mais les premières rumeurs laissent croire qu’il s’agira d’un système dérivé du Porsche Cayenne S E-Hybrid. Il aurait ainsi plus de 400 chevaux et combinera un moteur V6 de 3,0 litres à un moteur électrique.

Son autonomie devrait quant à elle osciller entre 25 et 50 kilomètres. Encore une fois, tout cela est pure spéculation.

Bentley a toutefois indiqué vouloir commencer avec des moteurs hybrides rechargeables pour sa flotte de modèles électrifiés et que les véhicules 100% électriques attendraient l’arrivée de batteries plus performantes. Un second VUS Bentley plus petit prévu dans quelques années pourrait recevoir un moteur entièrement électrique.