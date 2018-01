Il commence lentement, mais sûrement à y avoir plus de Tesla Model 3 sur le marché, mais il semblerait que plusieurs d’entre elles se retrouvent dans le secteur des véhicules d’occasion. Les propriétaires sont-ils insatisfaits ou souhaitent-ils plutôt profiter d’une demande qui dépasse l’offre?

À voir les prix exigés aux États-Unis pour une Model 3 d’occasion, il semblerait que ce soit la seconde possibilité qui explique la situation. Comme le précise le site Electrek, cependant, certains revendeurs qui cherchent à profiter financièrement de la demande pour la toute nouvelle Tesla risquent d’être déçus.

En effet, les prix réclamés seraient trop élevés et peu d’acheteurs semblent vouloir se tourner vers une Model 3 usagée. Des exemplaires offerts au cours des dernières semaines sur des sites comme eBay coûtaient en moyenne plus de 60 000 $ US, mais n’ont pas trouvé preneur.

Ce n’est pas surprenant quand on sait qu’une Model 3 de base aux États-Unis est vendue moins de 50 000 $ et qu’ultimement, le véhicule vise une clientèle un peu moins aisée qui s’y intéresse justement en raison de son prix plus accessible. Et, si nous disposons de plus de 60 000 $ US, nous ne sommes pas loin d’une Model S…

Bref, les propriétaires de Tesla Model 3 devraient plutôt jouir de leur véhicule. Après tout, ils ont attendu assez longtemps pour l’avoir…