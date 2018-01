Les gagnants de 14 catégories de véhicules ont été annoncés par l’Association des journalistes automobile au Canada, soulignant les meilleurs voitures et camions en vente au pays pour l’année-modèle 2018.

Cette année, des changements significatifs ont été apportés au système d’évaluation, conférant aux journalistes votants une plus grande subjectivité. Afin d’appliquer cette nouvelle procédure, tous les véhicules sur le marché étaient éligibles au programme, et non seulement les nouveautés comme c’était habituellement le cas. De plus, pour qu’un véhicule soit éligible, il devait être mis à la disposition des journalistes votants, à la discrétion des constructeurs automobiles.

Les gagnants de chacune des catégories suivantes seront par la suite en lice pour remporter le titre de la Voiture canadienne de l’année 2018 de l’AJAC, ou du Véhicule utilitaire canadien de l’année 2018 de l’AJAC. Ces deux prix seront dévoilés au Salon de l’auto de Toronto, le 15 février prochain.

Meilleure citadine au Canada pour 2018 : Volkswagen e-Golf

Finalistes : Hyundai Ioniq électrique, Nissan Micra

Meilleure petite voiture au Canada pour 2018 : Mazda3

Finalistes : Chevrolet Bolt EV, Hyundai Ioniq hybride / électrique plus

Meilleure grande voiture au Canada pour 2018 : Honda Accord

Finalistes : Mazda6, Toyota Camry

Meilleure petite voiture de luxe au Canada pour 2018 : Jaguar XE

Finalistes : Alfa Romeo Giulia, Infiniti Q60

Meilleure grande voiture de luxe au Canada pour 2018 : Volvo S90 / V90

Finalistes : Genesis G80, Lexus LC

Meilleure voiture sport / de performance au Canada pour 2018 : Volkswagen Golf R

Finalistes : Honda Civic Si, Honda Civic Type R

Meilleure voiture sport / de performance de luxe au Canada pour 2018 : Jaguar F-TYPE

Finalistes : Porsche 718, Porsche 911

Meilleure décapotable au Canada pour 2018 : Mercedes-Benz SL

Finalistes : Mazda MX-5, Porsche 718 Boxster

Meilleur petit utilitaire au Canada pour 2018 : Mazda CX-5

Finalistes : Honda CR-V, Nissan Rogue

Meilleur grand utilitaire au Canada pour 2018 : Mazda CX-9

Finalistes : Chevrolet Traverse, Toyota Highlander

Meilleur petit utilitaire de luxe au Canada pour 2018 : Range Rover Velar

Finalistes : Porsche Macan, Volvo XC60

Meilleur grand utilitaire de luxe au Canada pour 2018 : Acura MDX

Finalistes : Land Rover Discovery, Volvo XC90

Meilleure fourgonnette au Canada pour 2018 : Chrysler Pacifica

Finalistes : Honda Odyssey, Kia Sedona

Meilleure camionnette au Canada pour 2018 : Ram 1500

Finalistes : Honda Ridgeline, Toyota Tacoma