La Toyota Mirai, l’un des premiers véhicules électriques à pile à hydrogène produits en série au monde, a dépassé les 3 000 ventes en Californie. Avec ce nouveau jalon, la Mirai représente plus de 80% de tous les véhicules à pile à hydrogène en circulation aux États-Unis.

La Toyota Mirai, une berline intermédiaire à quatre portes, est un véhicule à hydrogène zéro émission jouissant d’une autonomie estimée par l’EPA de 502 kilomètres et qui parcourt la distance de 28 km au litre (consommation combinée ville/route). Son rendement concurrence sans peine celui des véhicules à moteur à combustion interne, mais sans nécessiter une seule goutte d’essence. La Mirai a un temps de ravitaillement d’environ cinq minutes. Elle génère de l’électricité à partir de l’hydrogène, de l’oxygène et d’une pile à combustible, et elle n’émet comme seule émission que de la vapeur d’eau.

Toyota poursuit ses travaux pour créer une société basée sur l’hydrogène et maintient son engagement à soutenir le développement d’un réseau de ravitaillement en hydrogène. Pas moins de 31 stations d’hydrogène sont actuellement en service en Californie, et l’ouverture de 12 autres stations est prévue dans cet État en 2018. Toyota est toujours partenaire de FirstElement Fuels et de Shell pour soutenir la création d’une vaste infrastructure de ravitaillement en hydrogène en Californie. Toyota collabore en outre avec le producteur de gaz industriels Air Liquide pour établir un réseau de 12 stations de ravitaillement en hydrogène entre New York et Boston. La première de ces stations devrait ouvrir ses portes à Boston plus tard cette année.

Par ailleurs, Toyota construit au port de Long Beach de nouvelles installations Tri-Gen qui utiliseront les déchets biologiques issus de l’industrie agricole californienne pour produire de l’eau, de l’électricité et de l’hydrogène. L’hydrogène alimentera tous les véhicules à pile à combustible de Toyota qui sont employés dans les installations portuaires, en particulier les nouvelles livraisons de Mirai et le camion lourd à hydrogène de classe 8 de Toyota appelé « Project Portal ». En ce qui concerne l’avenir, Toyota prévoit conclure divers partenariats avec des organisations privées et publiques ainsi qu’avec des établissements universitaires pour faire progresser sa vision d’un avenir basé sur l’hydrogène.

