Par rapport à la même période l’an dernier, Dealertrack Canada a remarqué une importante hausse du prix des véhicules d’occasion. En fait, le prix de la quasi-totalité des 10 véhicules d’occasion avec financement les plus vendus dans le réseau Dealertrack Canada a connu une augmentation importante.

Selon les données recueillies par Dealertrack Canada, neuf des 10 véhicules les plus vendus ont enregistré une hausse en décembre 2017. Et, le prix moyen au comptant de ces 10 véhicules a fait un bond de 5,23% par rapport à décembre 2016.

« Dans l’ensemble, l’année 2017 a été très fructueuse pour le secteur des véhicules d’occasion et le réseau Dealertrack Canada, et cette tendance se poursuivra fort probablement en 2018 », commente Richard Evans, vice?président et directeur général de Dealertrack Canada.

À titre de premier fournisseur de services et de solutions logicielles en ligne dans les principaux segments de l’industrie automobile et de source de données de vente au détail automobile la plus importante et la plus exhaustive au Canada, Dealertrack observe une croissance sans relâche de son réseau de demande de crédit en ligne.

Dealertrack propose également à ses clients des rapports personnalisés qui peuvent regrouper une variété d’informations démographiques anonymes et dégager les tendances du marché et les préférences à partir de son réseau. À titre d’exemple, voici quelques constats sur les 10 véhicules d’occasion avec financement les plus vendus en 2017 :

L’année des véhicules proposés en échange la plus populaire était 2014

Les véhicules avaient en moyenne 40,7 mois d’usure.

Le prix moyen payé était de 19 539 $.

Le revenu annuel moyen des acheteurs était de 55 318 $.

Au Canada, le réseau Dealertrack traite chaque année 4,5 millions de demandes de crédit pour l’achat de véhicules avec financement. Nos rapports analysent l’ensemble de ces données pour fournir aux concessionnaires, aux prêteurs, aux constructeurs, aux détaillants, aux agents et aux fournisseurs de pièces de rechange de l’information éclairante en vue d’améliorer leurs résultats.

Lire l’article original sur Affaires Automobiles.ca