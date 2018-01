D’ici quelques mois, un nouveau modèle s’ajoutera à la gamme Range Rover, mais pas pour longtemps. Le SV Coupé, qui sera dévoilé sur le site Internet du constructeur le 6 mars prochain, ne sera produit qu’en 999 exemplaires à l’échelle mondiale.

Après avoir élargi la gamme avec le Range Rover Velar de taille compacte, le Range Rover SV Coupé affichera les dimensions d’un VUS pleine grandeur, et pourra accueillir quatre passagers. On ne retrouve actuellement aucun autre coupé dans ce segment, alors le SV Coupé sera unique en son genre. Il faut dire que le tout premier Range Rover lancé en 1970 était en fait un VUS deux portes, alors on rend évidemment hommage au modèle original ici.

Chaque exemplaire sera assemblé à la main, et la marque anglaise promet « un design de carrosserie séduisant et un habitacle suprêmement raffiné. »

D’ailleurs, la seule photo révélée jusqu’à maintenant, c’est une vue à vol d’oiseau dudit habitacle. La partie avant est habillée en blanc, alors qu’en arrière, on fait contraste avec le noir. Une console garnie de fines boiseries s’étend de tout son long, et les passagers en arrière ont droit à leurs propres réglages de la climatisation.

Aucun détail technique n’a été annoncé jusqu’à maintenant, mais l’on peut s’attendre à la crème des moteurs chez Land Rover, soit un V8 suralimenté de 5,0 litres qui, dans le Range Rover SVAutobiography Dynamic, produit 557 chevaux et un couple de 516 livres-pied. Quant à son prix, on croit qu’il se situera aux alentours de 200 000 $ au Canada.

Après son dévoilement sur le web, le Range Rover SV Coupé fera sa première apparition publique au Salon de l’auto de Genève en mars. On en profitera également pour souligner les 70 ans de la marque Land Rover.