Alors que la Kia Forte 2019 de nouvelle génération vient tout juste d’être dévoilée au dernier Salon de l’auto de Detroit, l’Association pour la protection des automobilistes, l’APA, a déposé en cour supérieure une demande d’autorisation en recours collectif contre le constructeur coréen Kia au nom des propriétaires de modèles Forte équipés du moteur de 2,0 litres et commercialisés entre 2010 et 2015.

Plus d’une cinquantaine de propriétaires ont porté plainte à l’APA. Ils estiment qu’un bruit de claquement provenant du moteur leur cause des soucis et diminue la valeur de leur véhicule. Selon l’APA, il y aurait environ 10 000 propriétaires au pays aux prises avec des problèmes d’éraflures entre les cylindres et les pistons. Selon la demande, après un certain temps, si rien n’est fait, les problèmes de claquement « à froid » persistent même lorsque le moteur est « chaud », le tout pouvant ultimement s’intensifier davantage jusqu’à causer l’arrêt complet du moteur lorsque le véhicule est en mouvement.

Une expertise menée par l’APA conclut que le problème est dû à un défaut de fabrication, dont Kia Canada aurait connaissance. Le constructeur refuse cependant de remplacer les moteurs défectueux sans frais, une fois la garantie échue.

Pour consulter la demande. Les propriétaires qui se sentent concernés sont invités à s’inscrire à la demande de recours collectif.