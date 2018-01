Le fabricant sud-coréen a su percer le marché nord-américain en grand. Ses ventes sont en croissance et ses véhicules sont de plus en plus appréciés des consommateurs. À ce jour, le constructeur asiatique a su adapter son offre de produit pour qu’elle corresponde aux particularités du climat nord-américain. L’arrivée des systèmes à transmission intégrale en est un très bon exemple.

La devise du fabricant est « le pouvoir de surprendre » et l’on comprend pourquoi. Alors que personne ne s’attendait à voir apparaître Kia dans certains segments de marché, le constructeur nous a pris par surprise.

La Kia Stinger en est une belle preuve! Fraîchement arrivée chez les concessionnaires, cette berline sportive développe 365 chevaux et un couple de 376 livres-pied. Le moteur V6 biturbo de 3,3 litres de la Stinger procure une conduite à la fois sportive et raffinée. Et pour les tempêtes hivernales, nul besoin de vous inquiéter. La voiture est équipée d’un rouage intégral.

Le Kia Sportage est le VUS phare de la gamme. Il est offert avec un choix de deux motorisations, y compris un quatre cylindres de 2,4 litres et un 2,0 litres turbocompressé. Cette dernière version est intéressante pour quiconque veut marier espace de chargement et plaisir de conduite. Grâce à son rouage intégral, le VUS offre de belles performances, et ce, même dans des conditions routières difficiles.

Enfin, le VUS intermédiaire du constructeur, le Kia Sorento, est le dernier du catalogue à être livrable avec une transmission intégrale. Et pour en obtenir une, vous devez choisir entre un moteur quatre cylindres turbo de 2,0 litres ou bien un V6 de 3,3 litres.

Kia devient un incontournable dans le marché de l’automobile. Leurs véhicules offrent un large éventail d’équipements de série et de motorisations en plus d’offrir des systèmes à rouage intégral. Un arrêt s’impose chez un concessionnaire Kia!