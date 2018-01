Lorsqu’on pense à Ford, on pense camionnette, n’est-ce pas? Après tout, sa fameuse Série F est le plus populaire en Amérique dans le segment des camionnettes et ce, année après année! Mais ce n’est pas tout. Ford connaît toujours un très grand succès avec sa Mustang, sa Focus et son Edge. En 2019, qu’y a-t-il de nouveau chez le constructeur?

Le retour du Ford Ranger. Yeah!

Effectivement, Ford a ramené sa célèbre camionnette, le Ranger. Sous son capot, on y retrouvera un moteur quatre cylindres turbo EcoBoost de 2,3 litres, le même que nous retrouvons dans la Mustang et l’Explorer. La camionnette sera équipée d’une boîte automatique à 10 rapports et des technologies les plus récentes.

Le Ford Edge reçoit l’appellation ST

Le populaire multisegment Edge, sera disponible cette année avec quelques équipements plus sportifs. En version ST, le Edge sera livré avec une suspension, une direction des freins et une boîte automatique à calibrage sportive. De plus, selon les dires de Ford, il sera équipé du moteur V6 le plus puissant de sa catégorie.

La Ford Mustang Bullitt fête son 50e anniversaire

Dans le cadre du 50e anniversaire du film Bullitt mettant en vedette Steve McQueen, Ford fera renaître une fois de plus sa célèbre Mustang Bullitt. Elle développera 475 chevaux grâce à un moteur V8 de 5,0 litres. Elle sera équipée d’un écran d’affichage ACL de 12 pouces pour le conducteur et de sièges en cuir noir RECARO.

Un Ford F-150 économique, vraiment?

Ford offrira également pour la première fois de son histoire un sixième choix de moteur pour son célèbre F-150 : le V6 Power Stroke de 3,0 litres. Malgré une capacité de chargement de 11 400 lb, il consommera aussi peu que 7,8 L100 km sur l’autoroute. Ce moteur développera 250 chevaux et un couple de 440 livres-pied. Plutôt impressionnant pour une camionnette!