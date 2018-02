Tout le monde s’entend… la familiale Buick Regal TourX est belle. Très belle, même. Sauf qu’elle n’est pas importée au Canada. Pour nous, la gamme Regal se résume au modèle Sportback à hayon, pas vilain à regarder non plus.

La Regal TourX reçoit un quatre cylindres 2,0 litres turbo développant 250 chevaux et un couple de 295 livres-pied. Une boîte automatique à huit rapports fait le lien avec le rouage intégral à double embrayage, livré de série. D’où le X de TourX. En fait, il ne s’agit pas d’un pur produit Buick, puisqu’elle est déjà distribuée en Europe sous le nom d’Opel Insignia Country Tourer. Et dire que GM a récemment vendu Opel au groupe PSA (Peugeot et Citroën)… Dans quelques années, le géant américain pourrait le regretter!

Les familiales ont la cote!

Mais revenons à notre TourX. Au moment où elle débarque chez les concessionnaires américains, General Motors revoit déjà ses chiffres de vente à la hausse. Alors qu’elle prévoyait que la familiale constituerait 30% des ventes de la gamme Regal, elle parle déjà de 50%. Pour les Américains, peu friands de familiales, cela représente un exploit. Souhaitons que ces projections se matérialisent. Selon GM, rehausser la production de la TourX ne devrait pas représenter un problème.

Selon le représentant de GM Canada, la vente de la TourX n’est pas prévue au Canada, du moins pas à court terme. Si jamais GM se décidait à la commercialiser, on pourrait y voir la renaissance d’un créneau voué à l’abandon il y a à peine quelques mois malgré les efforts de Volvo et des marques allemandes BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen et Audi n’ont jamais quitté ce marché. On peut aussi considérer les MINI Clubman et Subaru Outback comme des familiales. Porsche, avec sa récente Panamera Sport Turismo, donne aussi dans cette catégorie, bien que sa partie arrière soit plutôt inclinée pour une familiale.

Et si, un jour, les familiales remplaçaient, lentement mais sûrement, les VUS? On jase, là…