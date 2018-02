Chez General Motors, les Chevrolet Silverado et GMC Sierra ont toujours été très semblables. Il est arrivé que certaines versions ou caractéristiques techniques ne soient l’affaire que d’un des deux mais, plus souvent qu’autrement, il s’agissait de la même camionnette.

Au dernier Salon de Detroit, Chevrolet a dévoilé le Silverado 2019. Il était évident que le Sierra allait bientôt suivre. GM vient d’annoncer qu’elle le présentera au public le 1er mars prochain, soit dans un mois.

Des différences surtout esthétiques

Il semblerait que la carrosserie et l’habitacle des deux camionnettes seront passablement différents. La mécanique, elle, devrait être sensiblement la même. Plusieurs motorisations seront offertes pour le Sierra, dont un nouveau six cylindres en ligne 3,0 litres turbodiesel et deux V8, 5,3 et 6,2 litres, dotés de la désactivation des cylindres. Une boîte automatique à dix rapports sera acoquinée au 3,0 litres diesel et au 6,2 litres.

L’assemblage des Silverado et le Sierra devrait débuter l’automne prochain à l’usine de Fort Wayne, en Indiana.

