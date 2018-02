Introduite en 2014, la génération actuelle de la petite MINI, disponible en variantes 3 Portes, 5 Portes et Cabriolet, bénéficiera de quelques changements stylistiques et technologiques pour l’année-modèle 2019.

À l’avant, on note des blocs optiques noircis, et à l’arrière, les feux arrière à DEL rappelleront les origines britanniques de la marque, avec un motif du drapeau Union Jack. Les voitures arboreront le nouveau logo bidimensionnel de MINI et proposeront de nouvelles couleurs métallisées de carrosserie.

Dans l’habitacle, de nouveaux coloris sont également disponibles, de même qu’un ensemble de style noir piano MINI Yours qui ajoute une garniture rétroéclairée sur le tableau de bord, elle aussi affichant un motif du drapeau du Royaume-Uni.

Le système multimédia se dote désormais d’un écran tactile, et une recharge sans fil pour téléphones cellulaires est proposée en option. Enfin, le système intègrera Apple CarPlay.

Sous le capot, rien ne change. Les versions Cooper de base misent sur un trois cylindres turbo de 1,5 litre, développant 134 chevaux, alors que les Cooper S obtiennent un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, bon pour 189 chevaux. Les versions John Cooper Works profitent quant à elles d’un moteur de 228 chevaux. Les MINIs 2019 seront en vente au mois d’avril.