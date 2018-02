Après les Nissan Rogue Warrior Winter, Murano Warrior Winter, Pathfinder Warrior Winter et Juke NISMO RSnow, voilà que Nissan pousse le bouchon un peu plus loin en faisant de sa sportive 370Z un véhicule prêt à défier n’importe quelle montagne de neige. En version décapotable, svp.

La Nissan 370Z étant une propulsion, Nissan ne pouvait de toute évidence pas miser sur ses capacités hors route pour qu’elle se démarque. Mais, pas fous, les gens de Nissan ont plutôt opté pour des chenilles à l’arrière, là où sont les roues motrices, et des skis à l’avant. Ils venaient de créer la 370Zki (prononcez « zki »…), une sorte de motoneige biplace!

Le communiqué de presse précise la façon dont les ingénieurs s’y sont pris pour modifier la 370Z en une 370Zki, tout en conservant sa motorisation originale, soit un V6 3,7 litres de 332 chevaux et un couple de 270 livres-pied.

« Pour créer de la place aux chenilles arrière DOMINATOR d’American Track Truck, il a d’abord fallu retirer la boîte de vitesses. Un ensemble de surélévation personnalisé a été développé pour monter le véhicule de 3 pouces, ainsi que des fixations spéciales pour les ressorts de suspension arrière et des entretoises de 3 pouces pour fixer les chenilles aux moyeux. Si les freins d’origine ont été conservés, il a fallu modifier le tracé de leurs conduites et le système d’échappement pour qu’il s’insère sous le véhicule. Les passages de roue arrière ont quant à eux été élargis pour accueillir les chenilles de 4 pieds. »

« À l’avant, la suspension a été modifiée en fonction de la nouvelle garde au sol et des adaptateurs spécialement conçus pour optimiser le débattement et la rotation des skis ont été installés, eux aussi fournis par American Track Truck. Ces adaptateurs ont été fixés aux moyeux d’origine avec des entretoises. Il a également fallu changer la disposition du moteur et de la boîte de vitesses et fabriquer une plaque de protection avant pour éviter d’endommager le véhicule lors des excursions dans la neige. »

Côté esthétique, la 370Zki a été habillée (wrappée) d’une pellicule pour le moins exclusive et la lentille des phares est maintenant jaune, rappelant ainsi des lunettes de ski.

C’est bien beau une 370Zki, mais il faut la transporter…

Pour remorquer la 370Zki, car elle ne peut être conduite sur la route, Nissan a prévu un Armada quelque peu modifié, le Snow Patrol. Voici ce qu’avance le communiqué de presse.

« Pour ce qui est de la transformation d’un Armada de série en Snow Patrol comme on le connaît, la priorité était d’équiper le véhicule de pneus et de roues des plus féroces ainsi que des outils extérieurs nécessaires pour la conduite hivernale extrême. »

« Tout a commencé par l’installation d’un ensemble de surélévation de suspension complet Pro Comp, ce qui offre une garde au sol accrue aux nouveaux pneus hors route extrême de 35 po à adhérence maximale MT2 du même fournisseur. Ceux-ci sont montés sur des roues de 20 x 9 po Cognito Series 61 avec créneaux et fini satiné noir. Pour qu’il puisse s’aventurer au fond des bois en toute sécurité, l’Armada Snow Patrol est renforcé à l’avant par un pare-chocs tout-terrain Smittybilt avec un protecteur de calandre et une plaque à laquelle est fixé un treuil d’une capacité de 12 000 lb. Il illumine entre autres le chemin avec une barre d’éclairage DEL à deux rangées DR36 sur le toit, laquelle peut offrir un faisceau concentré ou large, ainsi qu’une paire de phares ronds de 5 po style sport motorisé sur la calandre. »

« Des barres protectrices latérales M-1A faisant office de marchepieds ont aussi été ajoutées pour éviter que les chemins accidentés n’endommagent le véhicule, et sur le toit, un porte-bagages monopièce Defender vient ajouter au grand espace utilitaire intérieur. »

Le Nissan Armada Snow Patrol et la Nissan 370Zki seront dévoilés au Salon de l’auto de Chicago dans quelques jours. Mais ne retenez pas votre souffle en attendant qu’ils se retrouvent chez votre concessionnaire local…