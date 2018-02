Il arrive parfois que les constructeurs automobiles testent leurs produits en Europe ou en Asie durant une longue période de temps avant de s’aventurer en Amérique. C’est le cas du Ford EcoSport, un VUS sous-compact conçu pour les familles désireuses d’acquérir un multisegment sans pour autant en payer le prix.

L’EcoSport a été lancé en 2003 en Europe. Après avoir subi une refonte majeure en 2012, le véhicule a continué à connaître du succès. Quinze ans après son lancement européen, Ford décide de faire cadeau de ce petit VUS au continent américain.

Côté motorisation, on retrouve d’office le 1,0 litre EcoBoost emprunté à la Fiesta. Ce moteur active seulement les roues avant. Il y a aussi un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres, livré uniquement avec le rouage intégral. Peu importe la version, la boîte de vitesses est une automatique à six rapports. Par ailleurs, le moteur 1,0 litre permet de remorquer jusqu’à 635 kilogrammes (1 400 lb) alors que le moteur 2,0 litres peut tirer 907 kg (2 000 lb)!

L’EcoSport possède un empattement plus court que le C-MAX, mais la ligne de toit du VUS est un peu plus haute. De plus, le hayon s’ouvrira à l’horizontale grâce à un bouton habilement dissimulé à l’intérieur du feu arrière droit. L’EcoSport est proposé en quatre déclinaisons distinctes, faisant varier le prix de 21 999 $ pour la version S à 29 299 $ pour la version SES.

L’EcoSport dispose de toutes les technologies communes actuellement disponibles sur le marché. Le véhicule peut être équipé du système SYNC 3 en option, qui sera évidemment compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Ce système multimédia comprendra un écran tactile de huit pouces et certaines fonctions pourront être commandées par l’application mobile FordPass.