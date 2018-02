Dans le domaine des véhicules électriques, une nouveauté signée Hyundai vient de voir le jour. En effet, le constructeur vient de présenter son nouveau service de recharge mobile pour véhicules électriques au Canada et il se trouvera à Montréal.

Baptisé « Rechargez ici », il s’agit en fait d’un parc de véhicules électriques Ioniq qui fournira, sur la route, une puissance électrique pour batterie jusqu’à 7 kWh en aussi peu que 20 minutes.

Annoncé le 18 janvier dernier, le service mobile devrait être en action dès le printemps. Le service fait appel à trois véhicules Ioniq électriques à titre de véhicules « donneurs » pouvant se rendre directement au véhicule d’un client avec une batterie à plat. Les Ioniq EV « donneurs » pourront fournir une recharge procurant une autonomie estimée de 40 km dans un délai de 20 minutes.

« Hyundai s’est engagée totalement à devenir le chef de file de l’industrie des véhicules écologiques, et à cet égard, le service Rechargez ici représente une progression toute naturelle de cet engagement », affirme le président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada. « Nous en sommes toujours à l’étape de l’adoption des véhicules électriques par les consommateurs au Canada. Nous entendons souvent les consommateurs exprimer leur inquiétude concernant l’autonomie des véhicules électriques. Et bien franchement, nous ne pouvons pas les blâmer de craindre de se retrouver immobilisés au bord de la route. Ainsi, grâce au service Rechargez ici de Hyundai, nous procurerons aux propriétaires de véhicules EV une tranquillité d’esprit, sachant qu’ils peuvent compter sur Hyundai afin de pouvoir se rendre à la maison ou à une borne de recharge à proximité. » Don Romano

Le service Rechargez ici sera intégré au programme d’assistance routière du constructeur et sera offert pour une durée de 5 ans à partir de la date d’achat d’un véhicule électrique neuf de Hyundai.

Les Hyundai Ioniq sont offertes au Canada depuis le début de 2017 et elles représentent la première gamme de véhicules électriques au monde à offrir trois types de propulsion pour un même véhicule, soit les versions hybrides, hybrides rechargeables et totalement électriques.

Dans un premier temps, le service Rechargez ici sera offert exclusivement dans une région définie du Grand Montréal. « Montréal et la province de Québec soutiennent fortement la transition vers des moyens de transport personnels à émission zéro. À tel point, que pour la première année de la gamme sur le marché, plus de 40% des ventes de nos Ioniq écologiques – et près de 50% des ventes de l’Ioniq EV – ont été réalisées au Québec », affirme M. Romano.

Le service Rechargez ici est devenu une réalité grâce à l’utilisation d’un onduleur de conception spéciale, de la taille d’une grosse valise et installée au coffre, de deux câbles de recharge de Niveau 3 et d’un logiciel adapté permettant à une Ioniq EV

Lire l’article original sur Affaires Automobiles.ca