Après avoir reçu une légère refonte, le VUS pleine grandeur de luxe Infiniti QX80 2018 est maintenant en vente au Canada, et son prix vient d’être dévoilé.

Le QX80 sera proposé à partir de 77 350 $ avant les frais de transport et de préparation de 2 045 $, et le même tarif s’appliquera à la version à sept passagers, disposant de sièges capitaine à la deuxième rangée, que la version à huit passagers, qui mise plutôt sur une banquette à la rangée médiane.

L’Infiniti QX80 2018 bénéficie de retouches esthétiques à la partie avant, de nouvelles couleurs de carrosserie et de nouveaux designs de jantes en alliage. Dans l’habitacle, on retrouve de nouvelles garnitures, de nouveaux coloris et un système de divertissement aux places arrière plus moderne, entre autres.

Sous le capot, aucun changement. Le QX80 se déplace toujours à l’aide d’un V8 de 5,6 litres développant 400 chevaux et un couple de 413 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à sept rapports et un rouage à quatre roues motrices avec gamme basse.

L’ensemble Technologie de luxe, disponible au coût d’environ 8 500 $ (le prix exact n’a pas encore été spécifié), ajoutera une prévention des collisions en marche arrière, une surveillance des angles morts, un régulateur de vitesse adaptatif, une aide au contrôle de la distance, une assistance intelligente au freinage avec avertissement de risque de collision frontale et détection de piétons, un avertissement et une prévention de sortie de voie ainsi qu’un système de rétroviseur intérieur avec caméra arrière.

L’Infiniti QX80 2018 coûte 1 700 $ de plus que l’édition 2017 de base, mais demeure plus abordable que le Lincoln Navigator 2018 (87 500 $), le Cadillac Escalade 2018 (86 440 $), le Mercedes-Benz GLS 2018 (85 000 $) ainsi que le Lexus LX 570 2018 (109 600 $).