La troisième génération du populaire fourgon commercial sera en vente au quatrième quart de 2018 au Canada, et cette nouvelle mouture apportera son lot de nouveautés et d’innovations.

D’abord, le Mercedes-Benz Sprinter 2019 sera désormais disponible avec l’un de trois rouages, soit traction, propulsion ou intégral. La nouvelle version à roues motrices avant permet d’abaisser le plancher de chargement, d’augmenter le volume de chargement et d’être mieux adaptée aux travaux plus légers. Il sera plus également plus abordable que les versions à propulsion et intégral. Par contre, le marché canadien n’y aura pas droit pour l’instant.

Un V6 turbodiesel de 3,0 litres sera toujours disponible, assorti d’une boîte automatique à sept (versions à propulsion ou intégrale). Comme avant, ce moteur développera 188 chevaux et un couple de 325 livres-pied. Un quatre cylindres turbodiesel de 2,1 litres fera un retour au Canada, produisant 161 chevaux et un couple de 266 livres-pied. Un moteur à essence sera également proposé au Canada et aux États-Unis, vraisemblablement un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, mais ses détails techniques suivront plus tard. De plus, une version 100% électrique du Sprinter sera disponible, destinée pour un usage strictement urbain et réservée aux parcs commerciaux, mais on ne sait pas encore si elle traversera l’Atlantique.

Parmi les améliorations, on note de nouveaux sièges plus ergonomiques, un nouveau système multimédia MBUX, une connectivité Internet et une meilleure protection antirouille de la carrosserie. En Europe, plus de 1 700 configurations du Sprinter seront disponibles, sans compter les options et les accessoires, alors que le choix devrait être un peu plus limité au Canada.