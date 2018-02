Fiat Chrysler Automobiles vient de dévoiler de l’information concernant l’édition 2018 de sa citadine Fiat 500. On s’attendait à des changements majeurs, une refonte peut-être, mais pour l’instant, la nouvelle la plus significative s’applique à sa motorisation.

Pour le marché nord-américain, exit le quatre cylindres de 1,4 litre avec 101 chevaux, remplacé par une version turbocompressée qui produit 135 chevaux et un couple de 150 livres-pied. Ce dernier effectue en fait un retour, puisqu’il était disponible en option de 2013 à 2016. Il peut être jumelé à une boîte manuelle à cinq rapports ou bien une automatique à six rapports.

La Fiat 500 2018 est proposée en déclinaisons Pop et Lounge, qui reçoivent des jantes en alliage de 16 pouces, un système de freinage de performance, une suspension plus sportive et une caméra de recul – une caractéristique qui sera obligatoire sur tous les véhicules passagers en 2018. Un climatiseur, un affichage du conducteur de sept pouces et une chaîne audio Alpine font désormais partie de l’équipement de série. Trois nouvelles couleurs de carrosserie seront disponibles au cours de 2018, y compris rouge brillante, bleu mezzanotte nacré et noir vesuvio nacré.

De plus, la Fiat 500 Abarth figure toujours au catalogue, qui dispose d’un moteur de 160 chevaux, avec un couple s’élevant jusqu’à 183 livres-pied, selon la boîte de vitesses choisie.

La Fiat 500 2018, hatchback et cabriolet, arrivera en concession au printemps. Les prix seront annoncés à une date ultérieure.