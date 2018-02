Faraday Future, cela vous dit quelque chose? C’est l’entreprise fondée il y a quelques années par Jia Yueting, un riche entrepreneur chinois qui avait décidé de concurrencer Tesla en lançant une brochette de véhicules électriques d’ici 2016. L’entreprise avait attiré des gens de renom pour assurer son succès, notamment Uli Kranz, ex-responsable des projets électriques chez BMW. Faraday Future avait le vent dans les voiles, et un nouveau Tesla était né.

Dans le cadre du CES 2017, nous avions d’ailleurs pu d’ailleurs prendre le volant de la FF 91, un véhicule s’apparentant à un VUS et qui devait devenir le premier modèle commercialisé par le constructeur. Ses performances « électrisantes » nous avaient tout de même étonnées. Par contre, son dévoilement avait passé à l’histoire pour les mauvaises raisons. Le véhicule, équipé de technologies de conduite autonome, avait refusé de se déplacer par lui-même pour se diriger au centre de la scène.

Depuis ce temps, rien ne va plus pour l’entreprise alors qu’on a largement fait état de problèmes financiers, et ce, malgré les sommes astronomiques investies. Les dirigeants ont quitté le navire les uns après les autres et l’entreprise fût rachetée par LeEco, dans une transaction que l’on qualifie de subterfuge pour éviter certaines poursuites. Faraday Future a dû revoir ses ambitions à la baisse et abandonner son projet de mega-usine au Nevada.

Puis, au début du mois de février, on apprenait que Faraday Future a porté plainte contre un startup fondé par son ancien directeur financier pour vol de secrets industriels et recrutement de personnel illégal, ce que réfutent les principaux intéressés.

Peu de mises à jour également sur le site officiel alors que le bouton de « Réservation » mène maintenant à section vide. D’ailleurs, plusieurs personnes ayant donné un dépôt pour être les premiers à recevoir leurs exemplaires s’inquiètent de ne plus revoir leur argent.

Bref, Faraday Future fera certainement partie des nombreuses entreprises ayant tenté de percer le marché de l’automobile et qui auront échoué, mais dans son cas, elle n’aura même pas réussi à livrer un véhicule.