Après avoir partiellement redessiné la génération actuelle de la Sonata il y a quelques mois, Hyundai vient de présenter les versions hybride et rechargeable de sa berline intermédiaire 2018 au dernier Salon de l’auto de Chicago.

Les changements extérieurs incluent une révision des parties avant et arrière, des ailes avant, du capot et des jantes en alliage. De nouveaux phares à DEL incorporent désormais une fonctionnalité adaptative, qui pivote avec l’angle de direction.

La dynamique de conduite de la berline a été retravaillée avec une barre antiroulis avant plus rigide, une direction recalibrée et des composants de suspension arrière plus raffermis. Quant aux motorisations, pas de changements à souligner. Les deux variantes disposent toujours d’un quatre cylindres de 2,0 litres, d’un moteur électrique et d’une boîte automatique à six rapports, qui produit 193 chevaux combinés dans l’hybride (avec une cote mixte ville/route de 5,7 L/100 km) et 202 chevaux dans l’hybride rechargeable (cote ville/route mixte de 6,1 L/100 km, cote équivalente de 2,4 Le/100 km et autonomie en mode 100% électrique estimée à 43 km).

L’habitacle de la berline a été révisé aussi, avec un design plus moderne de la planche centrale, un volant chauffant, une recharge sans fil d’appareils portatifs, un nouveau système multimédia avec navigation, un système de caméras à 360 degrés et un port USB pour les occupants arrière. La liste d’équipement de sécurité s’allonge avec un freinage autonome d’urgence et une prévention de sortie de voie.

Les prix n’ont pas encore été annoncés pour le marché canadien, mais les Hyundai Sonata hybride et hybride rechargeable 2018 seront mises en vente au printemps.