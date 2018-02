26 janvier 1905. Sir Thomas Cullinan découvre, dans une mine africaine, un diamant de 3 106 carats d’une exceptionnelle pureté. Dans les années suivantes, ce diamant est découpé en neuf plus petits, connus sous le nom Cullinan I, Cullinan II, et ainsi de suite.

13 février 2018. Rolls-Royce confirme le nom de son premier VUS, Cullinan. Ce n’est pas un hasard.

Selon Torsten Müller-Ötvös, directeur général de Rolls-Royce, le nom Cullinan s’est imposé dès le début du programme. D’ailleurs, depuis ce temps, la rumeur racontait déjà que le premier VUS de la marque s’appellerait Cullinan.

Le festival du superlatif

Tout comme les diamants Cullinan, le nouveau VUS de la noble marque anglaise est d’une exquise perfection et il domine tout ce qui a déjà été créé. Et Rolls-Royce de continuer de le peaufiner «des déserts brûlants de l’Afrique aux neiges glacées de l’Arctique, des vertes vallées écossaises aux canyons d’Amérique du Nord», tel que mentionné dans le document de presse.

C’est bien beau tout ça mais des données techniques auraient aussi été appréciées… On peut sans doute se fier, au moins en partie, sur la fiche technique de la nouvelle Phantom. Le châssis et le V12 devrait être sensiblement les mêmes.

L’Histoire se répète

Rappelons que le marché des VUS très haut de gamme commence à peine à prendre de l’expansion. Il a commencé avec le Bentley Bentayga, puis avec le Lamborghini Urus et, maintenant, le Rolls-Royce Cullinan. Et Ferrari qui se joindra à la parade VUS bientôt. Ceux qui n’aiment pas les VUS doivent se sentir de plus en plus seuls sur leur planète!

D’un autre côté, les amateurs d’histoire se rappellent les Rolls d’il y a 80, 90 ou 100 ans qui étaient modifiées pour répondre aux exigences particulières de leurs propriétaires qui ne désiraient pas aller à la chasse dans une vulgaire Rolls-Royce de base…