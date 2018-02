Ceux qui suivent le site du Guide de l’auto, http://www.guideautoweb.com, savent que la persévérance scolaire tient à cœur ses journalistes. C’est d’ailleurs la raison même de l’existence des Projets Mustang 67 et Corvette 1968. En tout, depuis deux ans, le Guide de l’auto a remis plus de 45 000$ à des fondations ayant à cœur le bien-être des jeunes et la persévérance scolaire. C’est ainsi que, deux fois par année, nous nous rendons dans une école de Sherbrooke pour y rencontrer des élèves qui se sont raccrochés au système scolaire.

On peut ne pas manger à sa faim à tout âge

Cette école, c’est le Goéland, située sur la rue de l’Ontario, à Sherbrooke. Sa mission est d’accompagner dans leur cheminement certains élèves éprouvant des difficultés à demeurer dans le réseau conventionnel pour terminer leurs études.

Ces jeunes, que nous côtoyons quelques heures par année mais qui restent gravés dans notre mémoire pour toujours, proviennent souvent de milieux défavorisés. Même à 16 ou à 20 ans, certains arrivent aux cours sans avoir déjeuné ou n’ont pas suffisamment d’argent pour se véhiculer adéquatement. Plusieurs vivent des situations familiales ou sociales difficiles.

La Fondation Le Goéland

Des enseignants du Goéland ont créé la Fondation Le Goéland pour venir en aide à ces jeunes. Par exemple, à un étudiant qui était anxieux de venir à l’école en autobus, l’école a remis une bicyclette. Depuis, il ne rate plus ses cours! C’est ce genre de réussite que la Fondation veut perpétrer.

Un des objectifs principaux de la Fondation est l’aménagement d’une cuisine collective à même l’école. C’est grâce à des gestes, grands et petits, que l’on évite le décrochage scolaire et que l’on inculque à ces jeunes de saines habitudes de vie. Mais pour cela, il faut des sous.

C’est pourquoi nous vous invitons à contribuer à la Fondation Le Goéland en faisant un don ou en participant à sa première collecte de fonds. En plus de contribuer à une bonne cause, vous allez en rire un coup, avec le duo d’humoristes Corbeil et Maranda!

Comme le disait un sage dont le nom m’échappe, c’est aujourd’hui que commence l’avenir, grâce à vous.

Dons par chèques :

Fondation Le Goéland

90, rue de l’Ontario

Sherbrooke (Québec)

J1J 3P9

http://www.fondationlegoeland.ca/