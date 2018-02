Ce n’était qu’une question de temps avant que la familiale compacte de luxe V60, ainsi que sa sœur berline S60, ne subissent la même cure de rajeunissement que le reste de la gamme Volvo. Bien que le constructeur suédois nous réserve un dévoilement officiel la semaine prochaine, et prévoit la présenter au Salon de Genève, l’Internet s’est déjà enflammé d’images de la familiale tant attendue. Si c’est à ça qu’elle va ressembler, franchement, elle est réussie!

On aime ça les rumeurs!

Les images que vous voyez devant vous ont d’abord été publiées par le site automobile bosnien AutoMotoSvijet, qui semble déjà les avoir retirées de son site. Toutefois, d’autres sites, tels qu’Autocar et le site américain Jalopnik semblent également prétendre que ces images sont bien celles de la nouvelle Volvo. Selon ce qu’on sait pour le moment, une fois que la familiale V60 sera dévoilée, la berline S60 ne suivra pas longtemps après. Selon Autocar, les ventes des S60/V60 2019 débuteront au début de l’année 2019. Que des rumeurs pour le moment.

Cependant, si l’on se fie aux images et à la tendance des produits Volvo jusqu’à présent, la V60 ressemblera à une mini V90, un peu comme le XC60 qui ressemble énormément à son grand frère, XC90. Les phares à DEL « Thor’s Hammer », une nouvelle signature stylistique chez Volvo, seront bien sûr de série. Pour le moment, Volvo ne nous parle de rien par rapport aux groupes motopropulseurs ni de son prix de vente. Toutefois, on ne serait pas surpris de voir apparaître la même famille de moteurs turbo et hybrides T5, T6 et T8 que dans le reste de la gamme sous son capot.

Au moment où nous écrivons cet article, la seule information officielle dévoilée par le constructeur est une courte vidéo YouTube sur la bagnole. Nous serons en direct du Salon de Genève lors de sa présentation mondiale officielle pour vous en dire davantage au sujet de cette jolie familiale!