Que vous le vouliez ou non, nous vivons désormais dans le royaume du véhicule utilitaire sport! En raison de leur popularité auprès des consommateurs, les constructeurs ne se contentent plus de vendre qu’un seul modèle de VUS. Ils en proposent deux, trois et même quatre!

Dans le cas de BMW, on compte pas moins de six VUS au sein de sa gamme. Après le succès du BMW X6, qui a fait partie des pionniers d’un nouveau segment plutôt fascinant, soit celui des coupés utilitaires, le constructeur offre désormais une version mini depuis l’année-modèle 2015 qu’on nomme le X4.

Étant donné qu’il connaît, lui aussi, un succès de ventes plutôt remarquable en Amérique du Nord, BMW décide de poursuivre la production du X4 avec un tout nouveau modèle pour 2019.

Un coupé sport actif!

En fait, le X4, comme l’X6 et le tout récent BMW X2, fait partie d’une classe de véhicules que BMW nomme « Sports Activity Coupé ». Le but est d’offrir la dynamique de conduite et l’aspect stylistique d’un coupé sport et le côté pratique d’un utilitaire, le tout dans un seul véhicule. Pour ce nouveau modèle, on nous promet un VUS plus volumineux en général, soit plus long de 81 mm, grâce à un empattement allongé de 54 mm. Le véhicule affiche également une hauteur totale réduite de 3 mm afin de lui confier une allure plus allongée et sportive.

Le moteur de choix pour le X4 xDrive30i est le quatre cylindres turbo de 2,0 litres, partagé avec la nouvelle génération du BMW X3. Il développera 248 chevaux et un couple de 258 lb-pi, permettant au VUS d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 6,3 secondes. Les amateurs de performances apprécieront le X4 M40i muni d’une suspension ajustable et des freins surdimensionnés. Son moteur sera, bien entendu, le populaire six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres. Pour l’X4, il développera 355 chevaux et un couple de 365 lb-pi, lui permettant de franchir le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes!

Le BMW X4 2019 arrivera en concession au mois de juillet de cette année. Aucun prix de détail n’est encore dévoilé par le constructeur, chose qu’on devrait recevoir peu de temps avant son arrivée dans notre marché.