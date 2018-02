Le Guide de l’auto et son site www.guideautoweb.com viennent de franchir une étape très importante en accueillant leur 200 000e fan Facebook. Dire que nous étions tout excités quand nous avons atteint le cap des 50 000!

En devenant fan Facebook de la page du Guide de l’auto, vous recevez bien plus que les toutes dernières actualités du monde de l’automobile. Vous avez aussi accès aux essais de voitures, à des vidéos souvent amusants et toujours instructifs, aux éphémérides, à des reportages sur des voitures anciennes et sur des supervoitures sport hors de prix et à des chroniques mécaniques, tout ça d’un simple mouvement du doigt sur votre portable ou votre cellulaire.

Au Guide de l’auto, toutes les marques sont à l’honneur, de la plus humble à la plus exclusive. De la voiture à essence à la voiture électrique en passant par la voiture à hydrogène, rien ne nous échappe. Ainsi, rien ne VOUS échappe.

Partagez la bonne nouvelle (toutes les nouvelles, si vous le voulez!). Nous avons déjà hâte d’accueillir notre 250 000e fan!

Nos pages Facebook:

https://www.facebook.com/guideauto/

https://www.facebook.com/buzzautoguideauto/

https://www.facebook.com/Guide-de-lauto-%C3%89lectrique-hybride-1187400874621138/

https://www.facebook.com/guideautopickup/