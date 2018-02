Depuis 1923, Le Salon international de l’auto de Québec prend place dans la capitale provinciale. On y aperçoit des véhicules rares et dispendieux, mais aussi des bolides communs et abordables. Et parfois, on peut même les essayer. Mais qu’en est-il des activités familiales? Rassurez-vous. Cette année, le Salon se tiendra sur trois pavillons distincts qui sauront intéresser les grands comme les petits amateurs de voitures. Le thème? La diversité.

Effectivement, du 6 au 11 mars prochain, vous pourrez déambuler dans les trois pavillons de l’ExpoCité et admirer les plus récents dévoilements dans le monde de l’automobile.

D’abord, le pavillon de la Zone Familiale Toyota sera de retour. On vous offrira plus de 20 000 pieds carrés de jeux gonflables. Vos enfants pourront sauter dans La Caserne, La Confiserie ou Le Méli-Mélo. Et pour les bébés, pas de soucis, puisque des jeux sont réservés et conçus spécialement pour les tout-petits âgés de moins de 5 ans. Enfin, une escouade maquillage saura occuper votre progéniture quelques instants, question de vous offrir un petit répit!

Ensuite, vous pourrez vous diriger au Pavillon Silverwax où on vous présentera des voitures exotiques rares qui vous feront rêver. Vous pourrez vous en approcher, les admirer et les photographier. Il y aura entre autres quatre Lamborghini et quatre Ferrari! Alors qu’attendez-vous pour y faire un tour?

Enfin, le Centre de Foires vous présentera les toutes dernières nouveautés dans le domaine de l’automobile. Vous pourrez également échanger avec des militaires des Forces armées Canadiennes. Ils seront sur place accompagnés de trois véhicules authentiques. Il sera également possible de vivre une expérience de réalité virtuelle et d’essayer l’équipement militaire.

Envie d’essayer une voiture? C’est votre chance

Au grand bonheur de tous, le Salon international de l’auto de Québec revient en force avec ses activités d’essai routier et de conduite hivernale. En vous inscrivant gratuitement, vous pourriez conduire une Jaguar F-TYPE R, une Porsche 718 Boxster ou une Audi R8. Et pour le cours de conduite hivernale, vous pourrez mettre à l’épreuve un de trois VUS Mitsubishi, soit l’Outlander, le RVR ou le nouveau Outlander hybride rechargeable.

Le Salon international de l’auto de Québec se tiendra du 6 au 11 mars prochain à l’ExpoCité de Québec. Allez y faire un tour. C’est une activité familiale sacrément intéressante.