Le prestigieux salon du bateau de Miami, le plus important du genre en Amérique du Nord et qui réunit une quantité incroyable d’embarcations, s’est déroulé cette semaine. On le reconnait principalement grâce à sa brochette de bateaux hautes performances ainsi que sa section de yachts s’étirant sur plus de trois kilomètres.

On sait que le propriétaire de la marque Cigarette Racing est un passionné de la marque AMG. Et dans le cadre de la 49e édition du Salon du Bateau de Miami, on a assisté à une 11e année de collaboration entre Mercedes-AMG et Cigarette Racing pour la présentation d’une édition spéciale. C’est une tradition d’associer le nom du bateau à un modèle AMG et cette année, la voiture qui a retenu l’attention chez Mercedes-Benz, ce n’est nul autre que la majestueuse Project ONE. Cette dernière, qui a été dévoilée au dernier Salon de l’auto de Francfort, est reconnue pour son design unique et inspiré de la formule 1, et sa motorisation hybride qui frôle tout juste la barre des 1 000 chevaux.

Basé sur le Cigarette Racing 50 Marauder, le 515 Project One est le fruit d’une neuvième collaboration entre les deux entreprises. Ce bateau de 51,5 pieds, légèrement allongé et élargi pour offrir un meilleur confort aux six occupants, est muni, de série, de deux moteurs Mercury Racing développant 1 350 chevaux chacun et dont la puissance peut être portée 1 550 chevaux, uniquement si vous disposez de la clé spéciale et utilisez du carburant de course. Le total, 3 100 chevaux, permet d’atteindre une vitesse de pointe de 140 mi/h, ce qui est plus que rapide sur l’eau.

Le chef designer de chez Daimler, Gorden Wagener, a dit que la Project ONE était l’une des voitures les plus amusantes à dessiner alors que de son côté, le président de Cigarette Racing a mentionné qu’il s’agissait de l’un des bateaux les plus impressionnants issus de la collaboration entre Mercedes et Cigarette Racing depuis quelques années.