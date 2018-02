Le communiqué de presse fut concis, seulement quelques lignes. C’est au sujet de la toute nouvelle Porsche 911 GT3 RS, la bête de circuit ultralégère. La version GT3 est la seule au sein de la gamme Porsche à être munie d’un moteur atmosphérique. Elle n’a pas besoin de turbos, celle-là, et Porsche vient tout juste de l’améliorer, comme si c’était nécessaire…

Un courriel rempli de chiffres

Dans le courriel que nous avons reçu du constructeur concernant son nouveau bébé, il n’y avait pas beaucoup de mots, mais plutôt beaucoup de chiffres! Son moteur à six cylindres à plat de 4,0 litres développe désormais 520 chevaux. Je le répète : 520 chevaux, 20 de plus que la dernière GT3 RS et l’actuelle GT3. Il n’y a pas de turbo là-dedans. Pas de suralimenteur. Seulement un moteur – un moteur Porsche.

Le couple augmente légèrement, passant de 339 à 346 lb-pi. Toutefois, le flat six peut révolutionner jusqu’à 9 000 tours/min! Le poids total du bolide a été réduit grâce à des composantes allégées, comme les portières et les roues – comme si la GT3 RS avait besoin de perdre du poids – cette Porsche ne pèse plus que 1 430 kg.

Pour le moment, on ne nous parle que d’une boîte robotisée PDK à sept rapports comme seule boîte de vitesses offerte. Selon Porsche, la nouvelle GT3 RS peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 312 km/h!

La Porsche 911 GT3 RS 2019 est présentement disponible en précommande pour un prix de détail de 213 400 $ (CAN). Elle arrivera en concession plus tard cette année.